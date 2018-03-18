  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
حسن نافعة

منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

الخطيب

بث مباشر.. مؤتمر "الخطيب" لكشف حساب "الأهلي"

صورة الخبر

سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

أبو محمد الجولاني

الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة

منى عراقي

براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

ه

ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

قطب العربي

في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

حكاية 7 شنط تسلم فيها عبد الله السعيد أموال الزمالك

الطالبة المصرية مريم مصطفي

بالفيديو.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

أديب: "كلها 3 أو 4 سنين محدش هيتخانق على السعيد وفتحى"

آخر الأخبار

اديب
اديب

منار شديد

أخبار متعلقة
#

ملايين عبدالله السعيد

#

تعليق مثير لعمرو أديب على صفقة عبدالله السعيد

#

تصريح صادم من "أديب" بشأن وفاة "عفروتو"

#

"أديب" يطالب وزيري الداخلية والدفاع بهذا الأمر

احمد فتحى

عمرو أديب

عبد الله السعيد

الروبوت

 علق الإعلامي عمرو أديب، على الروبوت الجديد الذي أعلنت عنه شركة تويوتا العالمية، زاعمة تفوقه على لاعبي كرة السلة المحترفين، قائلًا: "كلها 3 أو 4 سنين محدش هيتخانق على عبدالله السعيد ولا أحمد فتحي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON-E "، مساء السبت، "الإنسان الآلي هو المستقبل، يتصلوا بشركة تويوتا ويجيبوا الآلي مبيفوتش الهوا".

وكشفت شركة تويوتا، عن روبوت ضخم، طوله 6 أقدام، يمكنه التفوق على لاعبي كرة السلة المحترفين، وأطلقت الشركة عليه اسم "Cue " إذ تصل دقته إلى 100% تقريبًا بالمسافات القصيرة، وفقًا للمهندسين اليابانيين القائمين على المشروع.

وتعلّم الروبوت تسجيل الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن تلقى نحو 200 ألف هدف تدريبي، كما سجل الروبوت رمية حرة أكثر من اللاعبين في فريق دوري المحترفين الياباني الممتاز Arvalq Tokyo .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 11 عادة عفوية تكشف عن شخصيتك العدوانية
» شاهد.. بنطلون "الصحوبية" الملتصق يثير سخرية السوشيال ميديا
» مسئولة بمعهد كلي تفتح النار على القرموطي
» بريطانيا تحاول امتصاص غضب المصريين فى قضية مريم
» الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة
» طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم
» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى
» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج
» ماذا قال أهل الفن والإعلام عن محمد صلاح؟
» أول تعليق من "فيفا" علي سوبر هاتريك "صلاح"
» عالم يقترح أكل لحوم البشر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة