إحالة 3 مديرين سابقين بالمتحف المصري للمحاكمة

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النيابة الادارية

المتحف المصرى

المجلس الأعلى للآثار

البدروم

أمرت المستشارة  فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين وهم مديرو المتحف المصري السابقون وكذا المدير الحالي، للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم في هذا الشأن من تسببهم في عدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة بالبدروم بالمتحف المصري  بإنهاء أعمالهم رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة والمقدر قيمته "عشرة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيهاً ".

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين فضلاً عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة.

جاء ذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة فى ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.

وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 37/2017 أمام أحمد الشعراوي  رئيس النيابة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف  المستشار عصام المنشاوي  وكيل المكتب الفني، حيث استمعت النيابة إلي أقوال كل من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالى والإدارى بوزارة الأثار، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعمارى بالمتحف المصرى الكبير.

وأقروا جميعاً بأن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعها كانت أعمال إنشائية ما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به وكان يحتم على مديري المتحف المصرى المتعاقبين إبان إبرام التعاقد الخاص بتطوير البدروم وضع برنامج زمنى لإخلاء البدروم سواء بشكل كلى أو جزئى وذلك لتمكين الجهة المنفٌذة من تنفيذ أعمال التطوير فى الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة على النحو المتفق عليه بموجب التعاقد المبرم حيث ثبت لهم أن ماتم من تطوير لاتتعدى نسبته 40% من قيمة الأعمال.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.


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