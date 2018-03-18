في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

18 مارس 2018 - 10:53 ص

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الإخواني قطب العربي إن جماعة الإخوان المسلمين - المحظورة في مصر- نجحت في بعض الخطوات وفي بعض الأماكن فيما تعثرت في خطوات وأماكن أخرى.

وأضاف في مقال له تم نشره علي موقع الجزيرة مباشر أن الدرس المستفاد "أنه في الأوقات الانتقالية واللحظات الاستثنائية لا ينبغي التعامل بقواعد المنافسة التقليدية التي تعتمد على الأوزان العددية، ولكن ينبغي النظر لاعتبارات أخرى تعلي قيمة الحفاظ على نجاح التجربة الديمقراطية الوليدة".

وأوضح أن هذا يقتضي الحرص على تمثيل واسع للخارطة السياسية، بل ومساعدة من يستحق ولكنه لا يستطيع الفوز بقدراته الذاتية، وربما كانت هذه القاعدة بعيدة في تلك اللحظات بسبب غلبة أجواء الإستقطاب السياسي الحاد.

كما أشار إلي أن تحالفات الإخوان السياسية في ثمانينات القرن الماضي ، بدأت بالدخول في شراكات سياسية مع قوى مدنية أخرى.

وأكد أن المرة الأولى كانت مع حزب الوفد في انتخابات 1984، حيث فاز 9 نواب، وكانت المرة الثانية مع حزبي العمل والأحرار في 1987 في إطار التحالف الإسلامي وفاز لهم 36 نائبا، وكانت ترتيبات ذلك التحالف تستهدف مشاركة أحزاب أخرى لكن حزب الوفد رفض استكمال المسيرة بسبب إصراره على نصف المقاعد منفردا.

وأوضح أن الإخوان عرفوا طريقهم للتحالفات السياسية مع القوى الأخرى، وكانت النقابات المهنية هي القاطرة للحوارات السياسية التي تستضيف رموز القوى السياسية في حوارات وأعمال مشتركة.