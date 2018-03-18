سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

18 مارس 2018 - 10:59 ص

سلط موقع "صوت أمريكا"، الإذاعة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الضوء على الانتخابات الرئاسية في مصر، إذ علق أن الانتخابات التي ستجري في الفترة من 26 إلى 28 مارس في مصر لفتت انتباه أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى جانب المغتربين المصريين في الخارج.

وفي هذا الأسبوع ، قال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، من ولاية ماساتشوستس، وعضو الكونجرس الأمريكي، إنه وزملاؤه بدأوا بالفعل في صياغة مشروع لمعالجة مخاوفهم بشأن عدم إجراء انتخابات نزيهة، على حد قوله.

وأردف "ماكغفرن" الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، أنه برغم أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، لكن هناك قلق من الحزبين في الكونجرس حول الأحداث التي سبقت الانتخابات المصرية.

وأوضح "ماكغفرن" أن "التطورات الأخيرة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك ترهيب واحتجاز جميع مرشحي المعارضة المحتملين والقيود المفروضة على الجماعات غير الحكومية ووسائل الإعلام، تقوض شرعية ومصداقية تلك الانتخابات".

وذكر الموقع أن في وقت سابق من هذا الشهر، بعث 10 أعضاء مؤثرين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزارة الخارجية المصرية يطلبون فيها تقييم حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.

وعلاوة على ذلك، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء البيئة المقيدة للإعلام، والتي قالوا إنها ستجعل من المستحيل على الشعب المصري المشاركة في تمرين ديمقراطي شرعي.

وفي السياق ذاته، لفت الموقع أن في هذا الأسبوع ، توجهت مجموعة من النشطاء المصريين، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، والذين جاءوا من خلفيات سياسية مختلفة إلى مبنى الكابيتول الأميركي لمناقشة المشاكل التي يرونها تؤثر على العملية الانتخابية في مصر.

ومن بين هؤلاء، الناشطة آية حجازي، التي كانت مسجونة في مصر لما يقرب من 3 سنوات بتهم كإساءة معاملة الأطفال، قبل أن يتفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إطلاق سراحها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن العام الماضي.

وقالت "حجازي" إنه على الأمريكيين من أصل مصري التزامًا أخلاقيًا بالوقوف مع زملائهم المصريين وإخبار الكونجرس والإدارة الأمريكية عن جهود الحكومة لخنق الفضاء السياسي في مصر.

وتابعت: "الرئيس ترامب يعتقد أن النظام الحالي يجعل مصر أكثر أمناً، أعرف أن الرئيس كان متعاطفاً شخصياً مع قضيتي، لكن هناك الآلاف مثلي ممن هم في نفس الوضع لكن لا أحد يتحدث نيابة عنهم"

ومن جهة أخرى، قال مايكل مرجان، وهو طبيب قبطي، إنه كان يميل إلى التصويت لصالح السيسي، باعتباره حامي الأقلية المسيحية في البلاد.

واستطرد "مرجان": "باعتباري مسيحيا قبطيا أعتقد أن لدينا أخيرا رئيسا يريد أن يجعل المسيحيين يشعرون بأنهم جزء من البلاد ويعاملون كمصريين".

وعلى الرغم من اعتراف "مرجان" بوجود مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان لكنه يرى "إن حكومة السيسي تواجه العديد من التحديات بما في ذلك تهديدات أمنية من جماعات متشددة واقتصاد ضعيف".