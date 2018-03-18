ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

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قال الإعلامي الساخر باسم يوسف، إنه لا يجب علي مشجعي اللاعب المصرى محمد صلاح، أن يشمتوا فيما حدث من منافسة هاري بسبب الإصابة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "أنا زيي زي ملايين من الناس بيحب محمد صلاح جدا، وباتمناله يبقى هداف الدوري الإنجليزي وهداف أوروبا وليفربول يكسب على أيديه بطولة أوروبا".

وتابع: "بس أنا مش فاهم أيه المانع أننا نحب صلاح من غير ما نتشفى في أقرب منافسيه هاري كين المصاب؟ يا جدعان الكورة دي إصاباتها مالهاش كبير وأنا مع كل التحام لصلاح ببقى حاطط إيدي على قلبي".

وأردف باسم: "بلاش شماتة في الإصابة بدل ما يترد فينا.. وبصراحة أنا أحب إن صلاح يحط على الهدافين كلهم وهما بصحتهم وبيلعبوا مش عشان مستبعدين للإصابة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة باسم حيث قال محمود حليم: "بالعكس محدش بيتشفى ولا حاجة بس نفسنا صلاح يبقى هداف للدورى هناك وهارى أقرب واحد وبمجرد ما المسابقة تنتهى هارى لاعب زى أى حد وفى الآخر كدة كدة صلاح أحسن لاعب بفرق كبير واضح عن أى حد السنة دية وهداف للدوريات الخمسة الكبرى".

وأضاف آخر: "في فرق بين الهزار والشماتو، ولا أنت نسيت برنامج البرنامج يا دكتور اللي حرفيا مكنتش سايب كبيرة أو صغيرة بتساركازم عليها".


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