براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

18 مارس 2018 - 11:26 ص

قضت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى أولى جلسات نظر دعوى جنحة مباشرة ضد الإعلامية منى عراقى، بالبراءة من تهم ارتكاب فعل فاضح علنى يخدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصرى، ونشر أخبار كاذبة.

كان أحد المحامين قد اقام جنحة مباشرة ضد الإعلامية مني العراقي أكد فيها أن الشعب المصرى فوجئ بحلقة من برنامج «انتباه» على قناة المحور، والذى تقدمه منى عبدالمنعم فهمى مصطفى عراقى، حيث تلفظت بألفاظ خارجة خادشة للحياء العام على الهواء، وزعمت فيه أن الرجل المصرى لا يفكر إلا بغريزته، ولا يهمه إلا الجنس، ما يعد تعميمًا غريبًا على جميع الرجال المصريين فى إساءة بالغة وواضحة للشعب برجاله ونسائه على حد سواء.

وأضاف أن المتهمة قررت أن الرجل لا يهمه من حياته ولا من زوجته إلا "الجنس" - على حد زعمها - وعندما تأتيه الرغبة لا يفرق بين طفل أو حيوان، بل وحرضت المتهمة جميع النساء على الانتقام من الرجال، فى تحريض صريح غريب أن يصدر من مذيعة على الهواء مباشرة فى برنامج يذاع بجميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلام وقناة المحور الفضائية بإصدار قرارها بوقف المذيعة، بسبب ما قدمته من أفكار شاذة وهدامة تدعو لهدم الأسرة المصرية والتحريض على امتناع النساء عن الرجال بالانتقام منهم، ونشر أخبار كاذبة عن الرجل المصرى، فصورته بأنه رجل لا يفكر إلا بغريزته وسرعة قذفه، طبقًا لما قررته بلسانها على الهواء مباشرة، بل ونشر أخبار كاذبة ومشينة عن المجتمع المصرى.