اختلف مع الحكومة ولكن إياك أن تستعدي قطاعات من شعبك

18 مارس 2018 - 11:33 ص

قال المحامى الحقوقى نجاد البرعي، إن السياسة لا توجد بها صداقات دائمة أو عداوات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "لو رأى بعض المصريين أن مصالحهم الضيقة هى فى تأييد شخص أو سياسات معينة فيجب احترام ذلك ما داموا لم يسعوا إلى فرض رؤيتهم تلك على أحد بالقوة أو بالخداع".

وتابع: "اختلف مع سياسات الحكومة ولكن إياك أن تستعدى قطاعات من شعبك".

وأكد "البرعي"، أن تقاطع الانتخابات أو تشارك فيها هو موقف سياسى ولا يجوز أن يتم إهانة شخص اختار موقفا سياسيا مخالفا لموقفك، المصريين العاملين فى الخارج هم فى المرتبة الثانية من حيث توفير العملة الصعبة للبلاد.

واختتم تدوينته بقوله: "أرى أن هناك محاولات تجرى لتقسيم المصريين أو إشعال الحرائق بينهم يجب الانتباه إليها".