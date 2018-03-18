رئيس الوزراء يدشن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

18 مارس 2018 - 11:34 ص

وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حجر أساس العاصمة الإدارية الجديدة والتى تنفذها الشركة الصينية CSCEC منذ قليل وقام بتدشين حى المال والأعمال ورافقه خلال هذه الفعاليات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال وزير الإسكان، إن حى المال والأعمال أحد مشروعات المرحلة الأولى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 195 فدانًا، بما يوازي مليون و700 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 3.2 مليار دولار.



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