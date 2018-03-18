برلمانى: تصويت المصريين بالخارج صفعة قوية للمتآمرين

18 مارس 2018 - 11:39 ص

أكد النائب محمد بدوي دسوقي أن تصويت المصريين بالخارج ملحمة تاريخية توصف مدى أصالة الشعب المصرى ووطنيتهم تجاه الدولة المصرية.

وأضاف البرلماني في تصريحات صحفية، أن الإقبال الكثيف صفعة قوية تسقط أحلام كل المتآمرين والحاقدين والمغرضين أعداء الوطن، مشيراً إلي أشغالهم ومسئوليتهم لم تمنعهم من تأدية الواجب الوطني، قائلاً" المصريين بالخارج أرسلوا رسالة صارخة وقوية للعالم وإرساء لمبادئ المواطنة وحب الوطن".

وأشار بدوى إلى أن الانتخابات الرئاسية حدث هام تتابعه دول العالم ومشاهد إقبال المصريين بالخارج علي صناديق الاقتراع في شفافية ونزاهة وفخر لكل المصريين ودليل قاطع علي قوة الانتخابات ومدى وعى الشعب المصري ورسالة تأكيد علي قوة إرادة المصريين مؤكداً أن الإقبال يرد على الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وأصحاب الحملات المغرضة حيث أن طوابير المصريين في الخارج كانت بمثابة رسالة تحذيرية بعدم الاقتراب من قوة ووحدة الشعب المصري في الوقوف وراء مؤسساته.

وتابع أن مشاهد تصويت المصريين بالخارج رسالة للشعب المصري بالداخل للذهاب لصناديق الاقتراع وشحذ الهمم لعدم التقاعس عن تلبية نداء الوطن، كما أن انتقال بعض المواطنين بالدوائر الأوروبية لآلاف الكيلو مترات للإدلاء بأصواتهم فمن غير المقبول عدم النزول للصناديق بالداخل واللجان علي بعد أمتار حيث يعتبر تقاعس عن نداء الوطن وإهداراً النفس الوطنية .