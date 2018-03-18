  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
حسن نافعة

منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

الخطيب

بث مباشر.. مؤتمر "الخطيب" لكشف حساب "الأهلي"

صورة الخبر

سر قلق الكونجرس الأمريكي من الانتخابات المصرية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

أبو محمد الجولاني

الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة

منى عراقي

براءة «مني عراقي» من تهمة خدش الحياء

ه

ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

قطب العربي

في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

حكاية 7 شنط تسلم فيها عبد الله السعيد أموال الزمالك

الطالبة المصرية مريم مصطفي

بالفيديو.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

برلمانى: تصويت المصريين بالخارج صفعة قوية للمتآمرين

آخر الأخبار

النائب محمد بدوي دسوقي
النائب محمد بدوي دسوقي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على آخر التطورات في قضية «مريم»

#

حنفى: مشاركة المصريين بالخارج شهادة وفاة الإخوان

#

ناخبون بالكويت: إقبالنا على الانتخابات صفعة للمنظمات المشبوهة

#

وصف غريب من «العميد» للشعب المصري

أكد النائب محمد بدوي دسوقي أن تصويت المصريين بالخارج ملحمة تاريخية توصف مدى أصالة الشعب المصرى ووطنيتهم تجاه الدولة المصرية.

وأضاف البرلماني في تصريحات صحفية، أن الإقبال الكثيف صفعة قوية تسقط أحلام كل المتآمرين والحاقدين والمغرضين أعداء الوطن، مشيراً إلي أشغالهم ومسئوليتهم لم تمنعهم من تأدية الواجب الوطني، قائلاً" المصريين بالخارج أرسلوا رسالة صارخة وقوية للعالم وإرساء لمبادئ المواطنة وحب الوطن".

وأشار بدوى إلى أن الانتخابات الرئاسية حدث هام تتابعه دول العالم ومشاهد إقبال المصريين بالخارج علي صناديق الاقتراع في شفافية ونزاهة وفخر لكل المصريين ودليل قاطع علي قوة الانتخابات ومدى وعى الشعب المصري ورسالة تأكيد علي قوة إرادة المصريين مؤكداً أن الإقبال  يرد على الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وأصحاب الحملات المغرضة حيث أن طوابير المصريين في الخارج كانت بمثابة رسالة تحذيرية بعدم الاقتراب من قوة ووحدة الشعب المصري في الوقوف وراء مؤسساته.

وتابع أن مشاهد تصويت المصريين بالخارج رسالة للشعب المصري بالداخل للذهاب لصناديق الاقتراع وشحذ الهمم لعدم التقاعس عن تلبية نداء الوطن، كما أن انتقال بعض المواطنين بالدوائر الأوروبية لآلاف الكيلو مترات للإدلاء بأصواتهم فمن غير المقبول عدم النزول للصناديق بالداخل واللجان علي بعد أمتار حيث يعتبر تقاعس عن نداء الوطن وإهداراً النفس الوطنية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 11 عادة عفوية تكشف عن شخصيتك العدوانية
» شاهد.. بنطلون "الصحوبية" الملتصق يثير سخرية السوشيال ميديا
» مسئولة بمعهد كلي تفتح النار على القرموطي
» بريطانيا تحاول امتصاص غضب المصريين فى قضية مريم
» الوجه الآخر لـ"الجولاني".. أسرار جديدة
» طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم
» رؤيا من السعودية.. صديق لى حلم بكراسى متكسرة بمكتبى
» أسباب ارتفاع نسب مشاركة المصريين فى "الرئاسية" بالخارج
» ماذا قال أهل الفن والإعلام عن محمد صلاح؟
» أول تعليق من "فيفا" علي سوبر هاتريك "صلاح"
» عالم يقترح أكل لحوم البشر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع
حسن نافعة