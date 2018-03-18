بدء فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

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أغلقت السفارة المصرية بنيوزيلندا أبواب اللجان للانتخابات الرئاسية فى المقر الانتخابى بالسفارة وقامت بتفريغ صناديق الاقتراع فى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلى لنيوزيلندا، لتبدأ عملية الفرز.

وكانت عملية اقتراع اليوم الثالث والأخير قد بدأت بنيوزيلندا فى الساعة العاشرة مساء امس السبت بتوقيت القاهرة التاسعة صباح الاحد بتوقيت ويلنجتون، وتتوالى في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها لتكون الدائرة الانتخابية في ولاية “لوس أنجلوس" الأمريكية هى آخر اللجان التى تغلق أبوابها.


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