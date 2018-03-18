منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

18 مارس 2018 - 11:46 ص

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصري يبذل جهدًا خارقًا لإقناعنا بأن ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعية جديدة.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر"، قائلًا: "هذه مقولة فاسدة فقدرة أجهزة الأمن والإعلام على حشد الناخبين لا يعني أنهم جميعًا اقترعوا طوعًا, وليس غصبًا أو طمعًا".

وتابع: "حين يمنع المرشحين الجادين من خوض السباق تنتفي فكرة الانتخابات من الأساس".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قالت الهام علي: "هددوا شفيق وحبسوا عنان! ومقتنعين أوي أن في انتخابات!!"

وأضاف آخر: "في معلومة أنا متأكد منها قاموا بحشد الموظفين في المؤتمرات ودعوتهم للحضور مثل مدير إدارة ومدير مدرسة وموظفي شركات ولا أحد يستطيع رفض الحضور".