بالصور.. برلماني: دعم السيسي ضروري لاستمرار تماسك الدولة

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عقد النائب أحمد عبده الجزار عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين عدد من اللقاءات مع أبناء الدائرة من خلال الندوات المباشرة وداخل القهاوي لحثهم على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح "الجزار"  في تصريحات صحفية  أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين هدفها الأساسي إطلاعهم على كل الأخطار التي تحيط بمصر وكل المشروعات والإنجازات التي تنفذ على أرضها مؤكدًا أن دعم الرئيس السيسي أمر ضروري لاستمرار تماسك الدولة وترابط مؤسساتها.

وأضاف" نائب البساتين" أن تصويت المصريين في الخارج اعطى رسالة إيجابية بأن كل المصريين على علم ووعي كامل بالأخطار التي تحيط بمصر، مؤكدًا أن نسبة التصويت والمشاركة ستكون صادمة لكل أعداء هذا الوطن.

وشدد " الجزار" على أن دعاوى المقاطعة لن تكون لها أي تأثير في الشارع المصري فكل المصريين يقفون مع السيسي لدعم استقرار هذا الوطن.







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