3 منظمات دولية ومحلية تعلن ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

18 مارس 2018 - 12:05 م

توافقت منظمات "متطوعون بلا حدود" (لبنان)، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف (سويسرا) ، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، لتشكيل ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 والمقرر إجراء مرحلة الاقتراع للمصريين بالداخل خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس 2018.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبعد حصولها على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن منطلق إيمانها بأهمية التكامل بين المتابعة المحلية والدولية لتقديم صورة أقرب ما تكون إلى الكمال حول تقييم العملية الانتخابية من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة.

وكانت المنظمات الثلاث قد عقدت اجتماعات مكثفة على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لمناقشة كافة الترتيبات اللازمة والاتفاق على منهجية العمل وآلياته، وأسفرت الاجتماعات عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المشاركة في الائتلاف توضح الإجراءات الحاكمة لعملية المتابعة، وتوزيع الأدوار بين الشركاء، والجدول الزمني لأنشطة المتابعة وانتشارها الجغرافي ونظام إصدار التقارير والإفادات واتفقت المنظمات علي متابعة مرحلة الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج والطعون.

جدير بالذكر أن المنظمات الثلاث قد حصلت علي تصاريح لعدد 875 متابعا محليا، و63 متابعا دوليا من جنسيات مختلفة، وتم الاتفاق على أن تغطي عملية المتابعة 14 محافظة مصرية بواقع 50% تقريبًا من إجمالي المحافظات.