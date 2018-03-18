الخطيب: تهليل الاعلام بالانتخابات الرئاسية إفلاس وفشل

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قال الباحث والناشط السياسي تقادم الخطيب، إن ما يحدث من الإعلام المصري من تهليل عن خروج المصريين بالخارج يعد إفلاسا وفشلا.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بمموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مصر لديها 170 سفارة في العالم؛ أي أكثر من عدد سفارات بعض الدول الأوروبية وكذلك أميركا".

وتابع: "ثم تظهر بعض الصور لعشرات من الناخبين حول عدد من السفارات للتصويت في الانتخابات؛ فيخرج الإعلام ويهلل بأن الحشود تتوافد؛ عدد لا يتناسب مع عدد المصريين في الخارج وكذا عدد السفارات".

واختتم تدوينته بقوله:"ما يحدث يعد إفلاسا وفشلا".


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