تصويت الخارج مظاهرة في حب مصر

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أكد ناصر حمدي، سفير مصر في السعودية، إن هناك إقبالا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه كان عرسًا ديمقراطيًا والجميع يشاركون بحب للدولة المصرية بما يجعلها مظاهرة في حب مصر.

وأوضح حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن الأسر المصرية حريصة بجميع أفرادها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من الجد إلى الأحفاد، مشيرًا إلى أن العدد الكبير من المشاركين في التصويت هو أكبر رد على الشائعات الخاصة بعدم وجود مشاركة فعالة من المصريين.


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