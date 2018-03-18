اقتصادي: التغييرات في إدارة "ترامب" تخدم مستقبل الجنيه المصري

18 مارس 2018 - 12:12 م

قال أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي إن التقارير عن الإقالات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد السياسة النقدية تسببت في تراجع الدولار الذي وصل إلى أدنى مستوياته أمام الين الياباني،وهو ما يخدم احتمالات تحسن وانتعاش الجنيه.

وأوضح الديب في تصريحات صحفية إن نجاح عملية التصويت بالخارج واكتمال الانتخابات الرئاسية الحالية بصورة نزيهة يصب في خدمة الاقتصاد وجذب المستثمرين كاشفا عن رغبة عدد كبير من الشركات الدولية للاستثمار بمصر فى مختلف المجالات.

وتوقع الديب حدوث تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية عقب الانتخابات الرئاسية وتشمل هذه المؤشرات سعر الجنيه مقابل الدولار والتضخم وسعر الفائدة والأسعار مؤكدا وجود حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الاصلاحات الاقتصادية حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية أعلى مستوياتها منذ عام 2010.

وقال الديب إن عددا من المؤسسات الدولية توقعت أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس قانون السيارات والتأمين الصحى الشامل وضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.

وأوضح الديب أن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر تتمتع بوفرة في سيولة الدولار بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء، كما شهدت تحويلات المصريين في الخارج انتعاشة ملحوظة كما توقع أن يهبط معدل التضخم الي مستوي 10 % بنهاية العام.

وأوضح أنه للأسبوع الخامس على التوالي واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها لتصل لمستويات قياسية وتاريخية.