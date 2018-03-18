» مسئولة بمعهد كلي تفتح النار على القرموطي

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جابر القرموطى

مانشيت


حمل الإعلامي جابر القرموطى، أحد المواطنين ويدعى كرم عبودة على ظهره، ودخل وحدة غسيل الكلى بمعهد الكلى لتلقى جرعة العلاج بعد إصابته بالفشل الكلوي.

وقال القرموطي خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، إن "كرم عبودة" تحمله زوجته منذ 6 سنوات 3 أيام في الأسبوع وتتوجه به إلى المستشفى لخضوعه لغسيل كلوي بمعهد الكلى.

ومن جانبها، رفضت مديرة المعهد دخول الإعلامي حاملا المريض إلى سرير غسيل الكلى، للعلاج، قائلة:"عندنا في المعهد بدل الكرسى الواحد 100 كرسى وهذا المنظر مرفوض، وأنت كدة بتسبب لنا إحباط، واللى حضرتك بتعمله ده أمر مرفوض وأنت بتضيع مجهود ناس كتير".
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