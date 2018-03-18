الأهلى يفاوض "عواد" من جديد

18 مارس 2018 - 12:24 م

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جديدة مع حارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن محمد عواد يعد من ضمن اللاعبين المطروحين بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، خاصة بعد تألقه اللافت بقميص الدراويش هذا الموسم لينضم فى النهائية لعناصر منتخبنا الوطنى فى معسكر سويسرا المقبل.

وأضاف المصدر أن إدارة ناديه مُستعدة لدفع المبلغ الذى تطلبه إدارة الإسماعيلي للتفريط فى عواد خاصة أن الصفقة سيتم تمويلها بعيداً عن خزينة النادى وفقاً لتأكيدات المصدر خاصة أن الاتجاه داخل إدارة الدراويش حتى الآن هو رفض بيعه للأهلى، بحسب "مصراوي".

وعلى الرغم من تعاقد الفريق الأحمر مع على لطفى حارس انبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.