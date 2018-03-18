«النواب» يستعد لتكريم محمد صلاح

18 مارس 2018 - 05:29 م

يسعى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لتكريم النجم محمد صلاح، الذي رفع اسم وعلم مصر دوليًّا، بعد تسجيله 4 أهداف رائعة "سوبر هاتريك" في فوز فريقه ليفربول على واتفورد، أمس السبت، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال «عامر»، فى بيان له اليوم، إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يقترح فيها تكريم "صلاح" بمجرد وصوله إلى مصر في أي وقت، مؤكدًا أن هذا اللاعب الكبير يستحق التكريم الذي يليق باسمه العالمي، وأخلاقه الكريمة وحبه وعشقه لبلده وللمصريين.

يذكر أن محمد صلاح، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام.