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بالصور.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران مباشر من كازاخستان

قبلي وبحري

صور السائحين
صور السائحين

حسن حمدان

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الغردقة

طيران

اول رحلة.

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولى أول رحلة طيران مباشر، من كازاخستان قادمة من العاصمة أستانا عن طريق شركة "جويس" للسياحة والتي وصل علي متنها عدد 235 سائحًا.

يذكر، أنه تمت دعوة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر، لشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الكازاخستانية نظرًا لجهوده المستمرة لتنشيط السياحة ومساعيه الحميدة في تعزيز التعاون بين البلدين.

هذا بالإضافة، إلى أنه من المخطط زيادة عدد الرحلات المباشرة من كازاخستان إلي الغردقة لتصبح رحلتين وصول في الأسبوع اعتبارًا من 24 مايو المقبل؛ بينما ستصل إلي ثلاث رحلات أسبوعياً بدءاً من العاشر من يونيو القادم.

وفي سياق متصل، أكد اللواء أحمد عبد الله أن البحر الأحمر تشهد تحسنًا ملموساً في حركة السياحة الوافدة، مشيرًا أن هناك جهودًا متواصلة تبذلها المحافظة بالتواصل مع أجهزة الدولة وسفاراتنا بالخارج من أجل استعادة حركة السياحة الوافدة من خلال خطط تحرك في اتجاهات عديدة لخلق طلب من أسواق سياحية واعدة وعدم الإعتماد على الأسواق التقليدية.





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