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اجتماع طارئ في إسرائيل لاستهداف مصر شبكة المحمول

الحياة السياسية

شبكة الاتصالات الاسرائيلية
شبكة الاتصالات الاسرائيلية

محمد محمود

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إسرائيل

مصر

اجتماع طارئ

شبكة المحمول

قالت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية إنه "في ظل معاناة مئات الآلاف الإسرائيليين وعدم قدرتهم على إجراء اتصالات هاتفية بسبب استهداف المصريين لمواقع شبكات المحمول بالجنوب، وجه وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا دعوة لمديري شركات الهاتف النقال لاجتماع طارئ؛ من أجل مناقشة المساس المصري بشبكات الاتصالات".  

وأضافت: "مئات الآلاف من الإسرائيليين يعانون منذ حوالي الشهر من مشاكل صعبة في تلقي خدمات شبكاتهم الهاتفية؛ وذلك بسبب هجوم الجيش المصري على المواقع الإسرائيلية، وبالرغم من حالة التفاؤل الحذر في الأيام الأخيرة في أوساط شركات المحمول بإسرائيل، إلا أن الهجمات المصرية مستمرة".

وأشارت إلى أن "وزير الاتصالات قرا دعا مديري شركات المحمول إلى الاجتماع معه اليوم (الأحد)، لمناقشة موضوع استهداف المصريين لشبكات الهاتف النقال في الجنوب".

ولفت إلى أنه "يوم الخميس الماضي ادعت الشركات الإسرائيلية أن المشاكل التي يعاني منها العملاء ستتوقف، إلا أنه مؤخرًا انتهت حالة التفاؤل تلك، وعادت الهجمات المصرية".

وتابعت: "واصل المصريون استخدام وسائلهم من أجل عرقلة الاتصالات الخليوية في إسرائيل"، موضحة أن "وزارة الاتصالات بإسرائيل تحاول بذل كل ما في وسعها للتأثير على وزارة ومكاتب حكومة بنيامين نتنياهو كي تفعل شيئا إزاء الأمر، لكن حتى وقتنا هذا يبدو أن الحكومة والجيش في غير متحمسين إزاء أي مطلب، واستمرت الهجمات".

واستكملت: "يسود شعور بالقلق في أوساط شركات المحمول الإسرائيلية، وذلك لأن الحل موجود فقط بيد الحكومة الإسرائيلية، التي هي ملزمة باستخدام كل ثقلها مع مصر، فشركات الاتصالات نفسها ليس لديها وسيلة مع ما يفعله المصريون".

ونقلت عن مصادر حكومية بارزة قولها: "ما تفعله مصر هو مساس متعمد بالسيادة الإسرائيلية، وإسرائيل تسمح ببساطة بالأمر دون أن تواجه المصريين وتبلغهم بخطورة هذا المسلك".

وختمت: "المصريون يعتقدون أن مقاتلي داعش يستخدمون شبكات الهاتف النقال الإسرائيلية، وذلك ليتواصلوا فيما بينهم أو يستخدموها لتفجير عبوات ناسفة من مسافة بعيدة". 

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