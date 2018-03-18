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معلمة تلقى نفسها من الطابق الرابع بمدرسة في الغربية

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أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

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معلمة

الطابق الرابع

مديرية التربية والتعليم بالغربية

مدرسة الارومان اللغات الخاصة

أقدمت معلمة، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمدرسة الأورمان اللغات الخاصة التابعة لإدارة السنطة التعليمية، اليوم، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من مدير مدرسة الأورمان اللغات الخاصة، بسقوط معلمة من الدور الرابع  بالمدرسة.

وانتقل القيادات الأمنية للمدرسة، وتبين أنها تدعى " ا ع " وألقت نفسها من الطابق الرابع لمرورها بحالة نفسية سيئة مما أصابها بكسر فى الحوض، بحسب أقوال شهود العيان وزملائها بالمدرسة.

تم نقلها إلى مستشفى المنشاوى العام وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية تتابع حالتها أول بأول.

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