سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك

18 مارس 2018 - 06:21 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض علي تشكيل عصابي تخصص فى سرقة رواد البنوك بالهرم.

وأكدت التحريات أن التشكيل يضم 5 عاطلين هم:"محمد.ح، مصطفى .م، فريج.ح، محمود.ح، أحمد.ص"، وجميعهم مقيمون فى محافظة الفيوم.

كما كشفت التحريات، التي جرت بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، عن مكان اختباء المتهمين، والأماكن التي يتمكنون فيها من الإيقاع بضحاياهم.

على الفور، انطلقت مأمورية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث الطالبية وتمكنت من ضبطهم، وتبين من التحقيقات واعترافات المتهمين انهم وراء ارتكاب 14 واقعة حادث سرقة عن طريق المغافلة، وعثر بحوزتهم على مبلغ 1200 دولار و32 ألف جنية، وأخطر اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.