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لسماع الشهود

تأجيل محاكمة 23 متهمًا بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 5 إبريل

قضايا وحوادث

محاكمة قاضي الحشيش
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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محكمة جنايات القاهرة

سماع الشهود

كتائب أنصار الشريعة

تاجيل محاكمة 23 متهم

قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 5 أبريل لسماع الشهود.

يذكر أنأ النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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