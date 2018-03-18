جرعة مخدرات زائدة تورط 3 أصدقاء في قضية قتل

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الامارات

مخدرات

محكمة

برأت محكمة إماراتية ثلاثة شبان من تهمة قتل صديقهم وإخفاء جثته في أحد المناطق بمدينة دبي.

وكان المتهم الأول قد اجتمع بالمتوفى (شاب خليجي) في سيارة الأخير، لتعاطي المخدرات، إلا أنه بعد دقائق فارق الحياة نتيجة جرعة زائدة، فهاتف المتهم اثنين من أصدقائه لمساعدته.

واتفق الأصدقاء الثلاثة على قيادة سيارة المتوفي وإيقافها في منطقة لهباب الرملية لتكون بعيدة عن الأنظار خلف تل رملي.

وبعد اكتشاف الجثة، وجهت النيابة العامة في دبي تهمة تسهيل تعاطي المخدرات للمتهم الأول، وتهمة إخفاء الجثة للمتهمين الثلاثة، قبل أن تقضي محكمة الجنايات ببراءة الجميع.


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