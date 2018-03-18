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الشوط الأول.. «مدبولي» يتقدم للزمالك على ولايتا الإثيوبي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

ولايتا

الاثيوبي

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على ولايتا الإثيوبي، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

دخل الفريق الأبيض في المباراة سريعا، حيث وصلت الكرة إلى معروف يوسف الذي راوغ مدافع ولايتا ديتشا وقام بإرسال عرضية خطيرة، ولكن لم يستغلها مهاجمي ميت عقبة "باسم مرسي، ونانا بوكو".

استمرت سيطرة الزمالك على اللقاء، حيث سدد محمود عبد العزيز كرة قوية على مرمى ولايتا ديتشا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ولكن حارس مرمى الفريق الإثيوبي تعامل معها بنجاح.

في الدقيقة العاشرة، كاد محمود علاء مدافع الزمالك أن يتسبب في انفراد على مرمى فريقه، بعدما أخطأ في التمرير، لتصل الكرة إلى مهاجم ديتشا قبل أن ينجح الونش في إنقاذ الموقف.

وأرسل علاء عرضية لنانا بوكو الذي وضعها تجاه مرمى ولايتا ديتشا برأسية قوية، ولكنها لم تسكن الشباك.

هبط أداء الزمالك حتى الدقيقة 32، حيث وصلت الكرة لباسم مرسي الذي راوغ مدافع ديتشا وسدد الكرة ولكنها انتهت إلى ركلة مرمى لصالح الفريق الإثيوبي.

وأتيحت الفرصة لنانا بوكو لإحراز الهدف الأول، بعدما وصلت له الكرة على حدود منطقة الجزاء من معروف يوسف، ولكنه سددها بغرابة لتعلو المرمى.

ونجح حازم إمام في الحصول على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع ديتشا، ليسددها أحمد مدبولي ويحرز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.


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