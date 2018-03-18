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«قيء وإسهال» بسبب الوجبات المدرسية بأسيوط

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تسمم تلاميذ المدارس
تسمم تلاميذ المدارس

خالد الشرقاوي

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أسيوط

تسمم

وزارة التربية والتعليم

الوجبات المدرسية،

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه عقب توزيع الوجبة المدرسية الخاصة بالشركة الموردة "بسكو مصر"، على المرحلة الابتدائية بالمدارس أمس السبت 17 مارس، اشتكى 7 تلاميذ حالات من مغص وقيء بعد تناول البسكويت بمدرسة "الحردنة" الابتدائية، بمركز القوصية في أسيوط، وبالكشف عليها وجد أنها لاترقى لحالة التسمم، وجاءت النتيجة سلبية لجميع الحالات.

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم تحويل الطلاب إلى مستشفى القوصية المركزي، وأثبت المكتب المركزي للأغذية بالقوصية بعمل إثبات حالة، وتواجد على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية للاطمئنان على صحة الطلاب حتى تماثلوا للشفاء.

وأضاف، أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، سحبت عينات من الوجبات المدرسية وخاصة البسكويت مارس الجاري بمخازن في مركز بندر أسيوط، ومركز أبوتيج النخيلة، ومركز ديروط، وثبت مطابقتها للمواصفات القياسية 5117 لسنة 2008.

جدير بالذكر، أن مديريات التربية والتعليم، بدأت الأسبوع الجاري توزيع الوجبات الغذائية المدرسية على تلاميذ المدارس بعد عام كامل من وقف التوزيع وإيقاف العمل في المصانع على خلفية ظهور حالات تسمم بين التلاميذ.

وكان وزير التربية والتعليم، قد قرر في مارس 2017 بوقف توزيع وجبات التغذية على طلاب المدارس اعتبارًا من بداية "التيرم" الثاني للعام الدراسي الماضي بعد إصابة عدد من التلاميذ بالتسمم في عدد من المحافظات.


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