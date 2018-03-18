مفاجأة سارة من «آل شيخ» لجماهير الأهلي

18 مارس 2018 - 07:03 م

قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، إقامة احتفالية كبرى للفريق الأحمر، بمناسبة حصول المارد الأحمر على درع الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه.

ويجري آل الشيخ، حاليًا الإعداد لإكمال الترتيبات الخاصة للاحتفالية، والتي من المتوقع أن تتم خلال الفترة المُقبلة، على أن يتخللها مباراة أمام فريق عالمي.

ومن المقرر، أن تكون المباراة بمثابة كرنفال كبير تشهده مصر على أن يتزامن مع احتفالًا شعبيًا كبيرًا سيكون بمناسبة فوز فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.