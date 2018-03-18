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«جان» يفجر مفاجأة:

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

الحياة السياسية

رامي جان
رامي جان

المصريون

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تركيا

الإخوان

السيسي

رامى جان

فجر الناشط السياسي العائد من صفوف الإخوان لمصر، مفاجأة عن موقف قطر وتركيا من مصر، مؤكدًا أن النظامين كانا يريدان في كثير من الأوقات التهدئة مع مصر ولكن الإخوان كانوا دائمًا العائق بإثارة الأحداث.

وكتب «جان»- الذي كان يعمل في قنوات الإخوان بالخارج قبل الانشقاق عنهم والعودة لمصر- عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة :"تويتر" :« في حقيقه الأمر كثيرا ما كنت استشعر أن النظام القطري و التركي يريدون التهدئة و التقرب من مصر لكن سريعا كان الإخوان و المستفيدين من الصراع يشعلون الأحداث و أريد أن أوضح بأن هناك فصيل كامل مستفيد من مد أمد الصراع و قال لي أحدهم اذا تمت مصالحه غدا لن نعود قبل أربعة أعوام علي الأقل!».

وأشار في تدوينة سابقة :« كل محاولات الوقيعة بيني و بين الزملاء فشلت، يتم إرسال يوميا من تركيا فيديوهات و تصريحات لي لمحاولة إشعال الموقف في مصر و لكن الحقيقه ان الجميع يعي ما يحدث و الاجهزه الامنيه تعي تماما ما يحدث و ما يتم ارساله في الواقع يقوي موقفي و يوضح تأثير الضربه الأخيرة في تركيا».


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