معاكسة فتاة تنتهي بقتل عاطل

18 مارس 2018 - 07:07 م

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة حادثة قتل مؤسفة حيث أقدم عامل علي انهاء حياة عطل بعد ان قام بطعنه بالصدر.

وتبين من التحريات قيام المتوفى بمعاكسة صاحبة محل بقالة، وقيام المتهم بنهره من قبل، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة تعدى فيها الضحية على المتهم بآلة حادة فقام الأخير بطعنه بمطواة أودت بحياته، وألقي القبض على الجاني واعترف بجريمته.

كان قسم شرطة البساتين، قد تلقي بلاغًا من مستشفى أحمد ماهر باستقباله «محمود. ع- توفي بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة الأمامية»، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية منذ أسبوعين بين المجني عليه «فوزي م»، عامل رخام لقيامه بمعاكسة صاحبة محل بقالة وقيام الأخير بنهره، ويوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه بالتعدي عليه بآلة حادة «مفتاح فرنساوي»، وأحدث إصابته بجرح سطحي بفروة الرأس وأثناء ذلك قام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

بإعداد الأكمنة اللازمة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.