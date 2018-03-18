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قطع المياه عن 16 منطقة في الجيزة 24 ساعة

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قطع المياه
قطع المياه

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المياه

شركة مياه الشرب

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق "طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومتفرعاته بداية من ميدان الرماية حتى دار المنى – حدائق الأهرام القديمة – عزبة جبريل – كوم بكار – كفرة نصار – كفر غطاطي – المنصورية ومتفرعاتها – المريوطية ومتفرعاتها – الوفاء والأمل – منشية البكاري – الثلاث طوابق – سهل حمزة – العريش – التعاون – حسن محمد"، مع ضعف عام للمياه بمنطقة كفر طهرمس.

وأفاد بيان للشركة، اليوم الأحد، بأن قطع المياه سوف يكون اعتبارًا من العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق 20-3-2018 وحتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 21-3-2018، وأن ذلك يأتي لقيام الشركة بعمل لحامات تحويل خط المياه قطر 1000 مم المتعارض مع تنفيذ أعمال مشروع كوبري محور روض الفرج.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، فيما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن "125".


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