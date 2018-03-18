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مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلافات عائلية بطنطا

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

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خلافات عائلية

النيابة العامة

محضر

مستشفى طنطا

قسم ثان طنطا

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمنطقة قحافة، ثان طنطا، بسبب خلافات عائلية على مسكن، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول كل من، "شريف ع. ا. ا. ك.، 30 سنة، سائق، مقيم في حي الغفران، مصاب بجرح طعني يشتبه في نفاذه، وجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقه ياسر، 32 سنة، سائق، ومقيم بذات العنوان، ومصاب بجرح وكسر مضاعف باليد اليمني، وجروح متفرقة بالظهر والكتف الأيسر، طرف أول.

ووصول "السيد. م. ا. ك"، 32 سنة، محصل بشركة مياه الشرب، ومقيم بذات العنوان، ومصاب بجرح وقطع بالأوتار باليد اليمني، وشقيقه محمد، 52 سنة، خراط معادن ومقيم بذات العنوان ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالعين اليمنى ونزيف بالأنف.

على الفور انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، وبسؤالهم عن إصابتهم، اتهم كل طرف الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة، بسبب خلافات على منزل خاص بهم.

حرر محضر بالواقعة رقم 7604 لسنة 2018 ج ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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