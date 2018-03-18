  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:25 ص
بحث متقدم
ولي العهد السعودي

بن سلمان يكشف هوية زعيم "القاعدة" الجديد ومكان اختباءه

توفيق

خبير: ما حدث أمس كارثة اقتصادية بكل المقاييس

مرتضى

مرتضى يفاجيء جماهير الزمالك بقرار جديد

عمرو أديب

"أديب": "احنا بنعيش اجواء هتلر بس بأدوات مختلفة"

مرتضى منصور وتركي آل شيخ

سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يوجه أسئلة نارية بشأن الولاية الثانية لـ"السيسي"

سد النهضة

تطورات خطيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي

مرتضى منصور وعمرو أديب

شاهد.. رسالة نارية من «أديب» لـ«منصور»

سد النهضة

نقص التمويل يعطل بناء سد النهضة

6مشاهد ترصد وأد ثورة يناير

الصحف والفضائيات تحذف أرشيف «ثورة يناير»

شاهد..ماذا فعل هذا الشاب لينقذ سيارة من حريق هائل؟

عرب وعالم

حريق السيارة
حريق السيارة

أحمد صلاح الدين

أخبار متعلقة
#

دراسة: المرتبطون عاطفيا سيزيد وزنهم

#

بالصور.. السيطرة على حريق هائل داخل شقة بطنطا

#

حريق هائل بمخزن أقمشة بالبحيرة

#

حريق هائل داخل عمارة سكنية بالمقطم

حريق

شاب

سيارة

 

أنقذ شاب سعودي سيارة من حريق هائل بشجاعة أذهلت كل من حوله ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على إخلاصه في مساعدة الآخرين.

وتداول مستخدمو موقع تويتر في السعودية فيديو لحريق شب بواجهة أحد المنازل في محافظة الخرج التابعة للعاصمة الرياض، بينما أخذ الحريق في الانتشار واقترب من السيارة التي كانت متوقفة أمام المنزل، في حين حاول المارة إخماد النار دون جدوى.

وفي هذه الأثناء، مر الشاب بسيارته على موقع الحريق ولم يتردد في تقديم المساعدة، فتوجه بسيارته ودفع السيارة القريبة من الحريق حتى أبعدها تماما.

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أي رجل يعاني من شح الحيوانات المنوية معرض لهذه الأخطار
» مقتل لاعب سيرك شهير أثناء قيامه بعرض مثير
» مفاجأة عن الفيلا التي صوروا فيها أشهر فيلم لسعاد حسني
» رونالدو: لا يمكن مقارنتي بأحد لأنه لا أحد يملك نفس موهبتي
» نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"
» شاهد.. تعليق "أديب" على فوز "بوتين" بولاية رابعة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن تسميم الجاسوس وابنته
» بالصور.. العاملون بقنوات «الحياة» يضربون عن العمل
» هذا ما قاله "بوتين" في أول كلمة له بعد فوزه
» تعليق ناري لـ"ميدو" على هزيمة الزمالك
» أسباب طرح أسهم 23 شركة مصرية بالبورصة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان