السجن من 3 إلى 15 عامًا لـ 14متهمًا بقضايا تظاهر

18 مارس 2018 - 07:21 م

قضت محكمة جنايات المنيا مساء الأحد بمعاقبة 14 متهمًا غيابيًا وحضوريًا، بالسجن ما بين 3 سنوات و15عامًا فى قضية تظاهر بمركز المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانونى، إن محمود طه عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة عاقبت 4 متهمين حضوريًا بالسجن 3 سنوات فيما عاقبت 10 متهمين غيابيًا بالسجن 15 عامًا لكل منهم متورطين فى قضية تظاهر وشغب وقعت بمركز المنيا فى أكتوبر 2013.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين فى 2015 إلى المحاكمة الجنائية وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على الشغب والتظاهر بدون تصريحات أمنية.