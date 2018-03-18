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نجاة "شاهيناز" من حادث تصادم علي المحور

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شهيناز
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حادث تصادم

المطربة شهيناز

تعرضت المطربة شاهيناز محمود، لحادث تصادم برفقة زوجها على طريق المحور، ولم تنتج أي إصابات خطيرة لكليهما.

وشاركت شاهيناز جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور للسيارة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلقت شاهيناز علي الصور: "الحمد لله على كل شىء. قدر الله وما شاء فعل.. أنا فعليا مابلحقش أفرح بالأمس تم تكريمى بمهرجان التميز والإبداع الإعلامى بدار الأوبرا".

واكدت قائلة: "كنت سعيدة جدًا بالتكريم والتقدير ده النهاردة بمجرد ما نركب العربية نعمل حادثة بالشكل ده !! مش عارفه اقول إيه لله الأمر من قبل ومن بعد".


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