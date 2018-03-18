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فيديو..كلب يعثر على قط ميت..فماذا فعل؟

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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

أحمد صلاح الدين

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كلب

قط ميت

تداولت صفحات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلب يحمل قطا ميتا بطريقة غريبة أثارت العديد من التعليقات.

وحمل الكلب القط بأسنانه، قبل أن يبدأ الحفر، ثم وضع القط في الحفرة وغطاه بالتراب.

وتباينت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجب الكثير منهم مما وصفوه بـ"رحمة" الكلب بالقط الميت، بينما سخرت باقي التعليقات من هذا الوصف، وأشاروا إلى أنه من المعروف عن الكلاب أنها تخزن طعامها لوقت الحاجة، وما قام به الكلب لا علاقة له بالرحمة، على حد قولهم.

وسخر أحدهم فقال: "يبدو أن الكلب هو قاتل القط، وحاول إخفاء جريمته بعدما أبلغوا عنه الشرطة".


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