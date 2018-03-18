الزمالك يودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد السقوط أمام ولايتا الإثيوبي، بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الإثيوبي بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة أنهى الأبيض نتيجة لقاء العودة، ليصل الفريقان إلى ركلات الترجيح ويفوز الفريق الإثيوبي بنتيجة 5-3.

دخل الفريق الأبيض في المباراة سريعا، حيث وصلت الكرة إلى معروف يوسف الذي راوغ مدافع ولايتا ديتشا وقام بإرسال عرضية خطيرة، ولكن لم يستغلها مهاجمي ميت عقبة "باسم مرسي، ونانا بوكو".

استمرت سيطرة الزمالك على اللقاء، حيث سدد محمود عبد العزيز كرة قوية على مرمى ولايتا ديتشا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ولكن حارس مرمى الفريق الإثيوبي تعامل معها بنجاح.

في الدقيقة العاشرة، كاد محمود علاء مدافع الزمالك أن يتسبب في انفراد على مرمى فريقه، بعدما أخطأ في التمرير، لتصل الكرة إلى مهاجم ديتشا قبل أن ينجح الونش في إنقاذ الموقف.

وأرسل علاء عرضية لنانا بوكو الذي وضعها تجاه مرمى ولايتا ديتشا برأسية قوية، ولكنها لم تسكن الشباك.

هبط أداء الزمالك حتى الدقيقة 32، حيث وصلت الكرة لباسم مرسي الذي راوغ مدافع ديتشا وسدد الكرة ولكنها انتهت إلى ركلة مرمى لصالح الفريق الإثيوبي.

وأتيحت الفرصة لنانا بوكو لإحراز الهدف الأول، بعدما وصلت له الكرة على حدود منطقة الجزاء من معروف يوسف، ولكنه سددها بغرابة لتعلو المرمى.

ونجح حازم إمام في الحصول على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع ديتشا، ليسددها أحمد مدبولي ويحرز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

واصل الزمالك هجماته عن طريق عرضيات معروف يوسف، ورأسيات باسم مرسي، ولكن حكم اللقاء أنهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

الشوط الثاني بدأ سريعا من جانب الزمالك، حيث نجح مدبولي في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه خلال اللقاء، بعدما راوغ مدافعي ولايتا ديتشا، وسدد الكرة قوية لتسكن شباك حارس مرمى الفريق الإثيوبي.

وسجل مهاجم ولايتا ديتشا هدف الفريق الإثيوبي الأول خلال اللقاء، بعد خطأ غريب وخروج خاطئ من حارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي، ليستغلها مهاجم ديتشا ويضعها برأسه في الشباك بالدقيقة 52 من عمر المباراة.

كثف الزمالك هجماته بحثا عن الهدف الثالث لقتل المباراة، ولكن أضاع باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض العديد من الفرص السهلة.

حاول إيهاب جلال المدير الفني للزمالك التدخل بالدفع بـ"أيمن حفني ومحمد إبراهيم" بدلا من "محمد عنتر، ونانا بوكو"، لتعزيز قدرات الأبيض الهجومية.

وفشل الزمالك في إحراز الهدف الثالث بعد العديد من المحاولات ليصل الفريقان إلى ركلات الترجيح.



