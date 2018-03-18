«بوتين» يحصل على 73,9% من الأصوات

18 مارس 2018 - 08:24 م

أفادت معطيات اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل حتى الآن على 72.2 % بعد فرز 23 % من بطاقات الاقتراع، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام إن فلاديمير بوتين سوف يفوز بنسبة 73.9 في الانتخابات الرئاسية في روسيا، وذلك استنادا إلى النتائج التي توصل إليها مركز الأبحاث عبر استطلاع أراء الخارجين من مراكز الاقتراع.

وقال المركز أنه استنادا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها مركز أبحاث الرأي العام الروسي تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية في الجولة الأولى، وذلك بنسبة (73.9? من الأصوات).

وحصل المرشح لرئاسة روسيا بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، 11.2? من الأصوات، فلاديمير جيرينوفسكي 6،7?، كسينيا سوبتشاك 2.5?، يافلينسكي 1.6?، بوريس تيتوف 1.1?، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام عند الخروج من مراكز الاقتراع.