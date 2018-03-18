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«قالوا إيه» ومهاجمة «الجزيرة» في انتخابات المصريين بالخارج

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انتخابات المصريين بالخارج
انتخابات المصريين بالخارج

عصام الشربيني

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ينتهي اليوم تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وسط حضور محدود على مستوى تواجد المصريين بالخارج, فبينما كان هناك إقبال ملحوظ في الدول العربية، تراجع الحضور إلى حد كبير في الدول الغربية.

واللافت إن أغنية "قالوا إيه" ومهاجمة قناة "الجزيرة" القطرية من جانب المشاركين في التصويت تصدر المشهد الانتخابي في الخارج.

فقد أبرزت عدد من وسائل الإعلام المصرية طوابير للناخبين بالخارج على نغمة نشيد "قالوا يه " للصاعقة المصرية، كما ه الحال قي دولة البحرين.

بينما نشرت صفحة الجالية المصرية في لبنان، مقطع فيديو لعدد من المصريين بلبنان يرقصون، ويهتفون تأييدًا للجيش المصري، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال تصويتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وردد الناخبون، عددًا من الأغاني الوطنية منها أغنية "قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه"، وتحيا مصر، كما رفعوا أعلام مصر وصورة السيسي، مرددين: "الجيش والشعب إيد واحدة.

وإلى جانب ذلك، تعرضت قناة "الجزيرة" للهجوم، فقد انتقد الناخبون الذين احتشدوا داخل حرم السفارة المصرية في الكويت القناة القطرية واتهموها بعدم المصداقية.

وردد الناخبون، هتافات ضد قناة "الجزيرة"، من بينها "الجزيرة فين.. المصريين هم، جزيرة"، كما رددوا هتافات مؤيدة للجيش المصري، ومن بينها "يا أبو دبورة ونسر وكاب .. إحنا معاك ضد الإرهاب"، ونشيد "قالوا ايه" الخاص بالصاعقة المصرية.


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