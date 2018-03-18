هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام

18 مارس 2018 - 08:35 م

هرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من ملعب السلام، عقب الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبى، بركلات الترجيح.

ورفض اللاعبين الاستمرار فى أرضية الملعب عقب صافرة حكم المباراة خوفا من هجوم الجماهير عليهم.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.