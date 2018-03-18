هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام

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السلام

المصريون

الزمالك

هرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من ملعب السلام، عقب الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبى، بركلات الترجيح.

ورفض اللاعبين الاستمرار فى أرضية الملعب عقب صافرة حكم المباراة خوفا من هجوم الجماهير عليهم.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.

كما شنت جماهير الأبيض هجومًا لاذعًا على أحمد توفيق لاعب وسط الفريق، عقب الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الخسارة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي.

وجاء هجوم جماهير الزمالك على أحمد توفيق رغم استبعاده من قائمة مباراة بطل إثيوبيا بسبب أنباء توقيعه للنادى الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

كما وجهت الجماهير البيضاء هجومًا تجاه أحمد داوودا لاعب الزمالك أثناء مغادرته الملعب والتوجه لغرفة خلع الملابس.



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