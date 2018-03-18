الشريف: «البناء والتنمية» قادر على تجاوز المحنة

18 مارس 2018 - 08:37 م

تقدم خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية" بالشكر لقادة وأعضاء الحزب الذين استفرغوا كل جهدهم طيلةسبع سنوات كاملة منذ تأسيسه في تقديم المبادرات والحلول السياسية للخرج بمصر من محنتها وكان اخرها مبادرة "من أجل إنقاذ سيناء".

وقال الشريف في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "حزب البناء والتنمية يعمل في إطار المتاح في ظل أزمة حقيقية تعتصر الحياة السياسية وينتظر قرار المحكمة الإدارية العيا 17 ابريل المقبل بشأن تجميده أو استمراره في الحياة السياسية.. وهي محنة أملنا كبير أن يجتازها الحزب".

وأضاف أن "قادة وأعضاء حزب البناء والتنمية مارسوا العمل السياسي النظيف خدمة لبلادهم وأوطانهم دون انتظار أي مقابل من منصب أو مال أو شهرة ولم يكن الحزب ولن يكون طرفًا في صراع أو سببًا في أزمة".

واختتم الشريف بالقول: "لايزال يحدونا الأمل أن القادم أفضل لمصر وشعبها رغم هذه المحنة".