  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:24 ص
بحث متقدم
ولي العهد السعودي

بن سلمان يكشف هوية زعيم "القاعدة" الجديد ومكان اختباءه

توفيق

خبير: ما حدث أمس كارثة اقتصادية بكل المقاييس

مرتضى

مرتضى يفاجيء جماهير الزمالك بقرار جديد

عمرو أديب

"أديب": "احنا بنعيش اجواء هتلر بس بأدوات مختلفة"

مرتضى منصور وتركي آل شيخ

سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يوجه أسئلة نارية بشأن الولاية الثانية لـ"السيسي"

سد النهضة

تطورات خطيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي

مرتضى منصور وعمرو أديب

شاهد.. رسالة نارية من «أديب» لـ«منصور»

سد النهضة

نقص التمويل يعطل بناء سد النهضة

6مشاهد ترصد وأد ثورة يناير

الصحف والفضائيات تحذف أرشيف «ثورة يناير»

أسطوانات مدمجة بديلاً للكتاب الجامعى ببنى سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

أزمة بين «الإسكان» وشركة مقاولات ببني سويف

#

حجز دعوى وقف تبعية مستشفى بنى سويف للجان المتخصصة

#

6801 طالب في مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ببنى سويف

#

17 ألفا و111 توكيلاً للسيسى ببنى سويف

العام الدراسى

جامعة بنى سويف

الكتاب الجامعى

مناهج اليكترونية

اسطوانات مدمجة

كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن أن الجامعة بصدد إعداد مناهج إلكترونية للبرامج المتنوعة من خلال نسخها على أسطوانات مدمجة cd لتكون بديلاً عن الكتاب الجامعى وذلك اعتبارًا من العام القادم.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير أدوات تقويم التحصيل الدراسى باعتبار التقويم أحد العمليات المهمة لتطوير المنظومة التعليمية وتشمل التصحيح الإلكترونى الذى يساعد على سرعة عملية التصحيح ويضمن الشفافية والعدالة إضافة إلى توفير الجهد والوقت والتكلفة ويقلل من نسبة الشكاوى وذلك تماشياً مع توجه الجامعة والدولة وفى إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أي رجل يعاني من شح الحيوانات المنوية معرض لهذه الأخطار
» مقتل لاعب سيرك شهير أثناء قيامه بعرض مثير
» مفاجأة عن الفيلا التي صوروا فيها أشهر فيلم لسعاد حسني
» رونالدو: لا يمكن مقارنتي بأحد لأنه لا أحد يملك نفس موهبتي
» نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"
» شاهد.. تعليق "أديب" على فوز "بوتين" بولاية رابعة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن تسميم الجاسوس وابنته
» بالصور.. العاملون بقنوات «الحياة» يضربون عن العمل
» هذا ما قاله "بوتين" في أول كلمة له بعد فوزه
» تعليق ناري لـ"ميدو" على هزيمة الزمالك
» أسباب طرح أسهم 23 شركة مصرية بالبورصة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان