أسطوانات مدمجة بديلاً للكتاب الجامعى ببنى سويف

18 مارس 2018 - 08:45 م

كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن أن الجامعة بصدد إعداد مناهج إلكترونية للبرامج المتنوعة من خلال نسخها على أسطوانات مدمجة cd لتكون بديلاً عن الكتاب الجامعى وذلك اعتبارًا من العام القادم.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير أدوات تقويم التحصيل الدراسى باعتبار التقويم أحد العمليات المهمة لتطوير المنظومة التعليمية وتشمل التصحيح الإلكترونى الذى يساعد على سرعة عملية التصحيح ويضمن الشفافية والعدالة إضافة إلى توفير الجهد والوقت والتكلفة ويقلل من نسبة الشكاوى وذلك تماشياً مع توجه الجامعة والدولة وفى إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات.