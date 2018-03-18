مرتضى منصور يعلن استقالته من رئاسة الزمالك

18 مارس 2018 - 08:45 م

أعلن رئيس الزمالك، فى تصريحات صحفية، تقديم استقالته هو ومجلسه، عقب هزيمة الفريق أمام ديتشا الإثيوبي، وخروجه من بطولة الكونفيدرالية.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات نشرها موقع" بوابة الأهرام"، عقب المباراة، إن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللجنة المعينة بالزمالك، هم السبب الرئيسي لهزيمة اليوم، لعدم توفير ما يلزم للفريق قبل مباراة اليوم.

وأضاف، أنه وجه دعوة رسمية لوزير الشباب لحضور مباراة اليوم، إلا أنه تخلف عنها، بعكس حضوره لمباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم، أنه سوف يتقدم باستقالته، هو وأعضاء قائمته، احتجاجًا علي أحداث اليوم، ولن ينتظر قرار الجمعية العمومية.