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تفاصيل مكالمة هاتفية بين السيسي ورئيس قبرص

الحياة السياسية

السيسي ورئيس قبرص
السيسي ورئيس قبرص

خالد الشرقاوي

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السيسي

مكالمة هاتفية

قبرص

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس قبرص، نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال بحث سبل دعم العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، حيث أعرب الرئيس القبرصي، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهما، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد من جانبه قوة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.


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