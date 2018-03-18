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بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس الصحفي «حسام السويفي وإسلام عشرى» 15 يومًا

قضايا وحوادث

حبس
الصحفي حسام السويفي

مصطفى صابر

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نيابة امن الدولة

تجديد حبس

الصحفي حسام السويفي

إسلام عشري

نشر أخبار كاذبه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس الصحفي حسام السويفي، وإسلام عشري، المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مكملين2" لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية 977 لسنة 2017، اشتراكهما في اللجان الإعلامية والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان، وذلك بتواصلهما مع المنابر الإعلامية الإخوانية كافة لنشر أخبار مفبركة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والتهكم علي الدولة المصرية ومؤسساتها لخلق حالة من الاحباط لدي جموع الشعب المصري ولتكدير السلم العام تحقيقًا لهدف التنظيم الإرهابي في الانقضاض على السلطة الشرعية بالبلاد.


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