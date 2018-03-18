تجميد مستحقات لاعبي الزمالك

18 مارس 2018 - 08:47 م

قرر قرر مجلس الإدارة تجميد مستحقات اللاعبين، بعد الخروج من الكونفدرالية أمام فريق ضعيف ويحتل المركز التاسع فى جدول الدوري الإثيوبى.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة إيهاب جلال، توقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق الأبيض بعد الخروج أمام فريق ضعيف يحتل المركز التاسع فى جدول الدوري الإثيوبى.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.