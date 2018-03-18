بالفيديو.. مصر تبدأ بناء أطول برج في أفريقيا

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أطول برج

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن منطقة الأعمال المركزية المقرر إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة ستضم 20 برجًا من بينها البرج الأطول في قارة أفريقيا.

وأوضح "مدبولي" خلال وضع حجر أساس المنطقة بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن ارتفاع البرج سيصل إلى 385 مترًا.

وأضاف "مدبولي" أن المشروع يعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، مشددًا على سعي مصر الدخول إلى عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المدة الزمنية للانتهاء من المشروع تقدر بنحو ثلاث سنوات.

وكشف الوزير، أن حجم الاستثمارات في المشروع، يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، تحصل عليها مصر عبر قرض صيني، كما أن مساحة منطقة الأعمال مليون و710 آلاف متر مربع.


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