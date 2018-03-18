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أزمة بين «الإسكان» وشركة مقاولات ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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أزمة

شركة

المقاولات

العمارات

محضر احوال

نشبت أزمة كبيرة بين إحدى شركات المقاولات العامة ومسئولى مديرية الإسكان ببنى سويف، عقب قيام مهندسى الإسكان باصطحاب أحد المقاولين لإصلاح بعض الملاحظات والعيوب التى لم تقم شركة المقاولات المسند إليها الأعمال بتلافيها فنشبت مشادة كلامية ساخنة حرر على أثرها كل منهما محاضر ضد الآخر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2014 عندما قامت وزارة الإسكان ممثلة فى مديرية إسكان بنى سويف بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ 4 عمارت بإجمالى 96 وحدة سكنية ببياض العرب أمام المنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف بقيمة تعاقد إجمالية 11 مليون جنيه.

على أثر ذلك، تشكلت لجنة فنية من وزارة الإسكان والمديرية بمعاينة العمــارات فأبدت بعض الملاحظات عليها ورفضت الاستلام المبدئى وتسليم الوحدات للحاجزين لحين تلافى تلك الملاحظات وتم إنذار المقاول 7 مرات متتالية على فترات متفرقة لإنهاء توصيات لجنة الاستلام الابتدائى المُشكلة بمعرفة الوزارة وتلافى تلك الملاحظات حتى يتم سرعة تسليم الوحدات للحاجزين، إلا أنه لم يستجب فتم إسناد إنهاء الملاحظات لمقاول جديد مع الخصم من مستحقات المقاول السابق.

وأثناء تسليم العمارات للمقاول الجديد لبدء العمل، قام مندوب المقاول السابق بالتعدى على مهندسة المشروع والفنيين بالموقع بالسب والقذف وتم تحرير محضر رقم 1538 لسنة 2018 ضده. كما قام المقاول الجديد بتحرير محضر لمندوب المقاول القديــم بعد التعرض له أثناء العمل بالمحضر رقم 37/234 أحوال مركز بنى سويف أشار مسئولو شركة المقاولات صاحبة المشكلة إلى أنه تم إسناد الأعمال لهم فى عام 2014 وتم انتهاء الأعمال فى عام 2015 بحسب أقوالهم وتم إخطار مديرية الإسكان فى 18 يناير 2015 والتى بدورها قامت بتشكيل لجنة فى 4 فبراير 2015 وتم الاستلام الابتدائى لتلك العمارات وهو ما تنفيه مديرية الإسكان.

وقال المقاول، إن لديه شهادة من مديرية الإسكان بأنه انتهى من تنفيذ العمارات فى مواعيدها المحددة، وهو ما يوضح تضارب الأقوال بين الطرفين، كما أوضح مسئولو الشركة أنهم قاموا بتحرير محضر رقم 1538 لسنة 2018 ضد مديرية الإسكان يتهمونها بتكسير أبواب العمارات.

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