صدمة عمرو أديب بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

18 مارس 2018 - 08:58 م

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه الشديد على خروج الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق ولايتا الإثيوبي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بنتيجة 2/1.

وكتب «أديب» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده عن حال الزمالك أتحدث وحرصهم على تحسين العلاقات مع إثيوبيا».