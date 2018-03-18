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«بأدينا نوعيها» ندوة للمشاركة الانتخابية بجامعة بنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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النواب

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مؤتمر

نظمت كلية الآداب بجامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور جودة مبروك مؤتمرًا بعنوان (بأدينا نوعيها) بحضور النواب والفنانة هند عاكف والنائبة مايسة عطوة رئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال دول حوض النيل وأعضاء هيئة التدريس وباحثين من الجامعات المصرية، حيث يتناول المؤتمر في جلساته دور المرأة الإيجابي في المجمع وحقوقها وفق الأنظمة والمنظمات العالمية ودورها عبر التاريخ.

ودعا الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إلى الوقوف دقيقة حداد على روح الطالبه المصريه مريم التي راحت ضحية الاعتداء في بريطانيا والوقوف إجلالا وتقديرا لدور المرأة المصرية وأم الشهيد وكل سيدات مصر وتهنئتهم بمناسبة عيد الأم.

كما أشاد رئيس الجامعة، بدور الأم التي هي في رأيه كل المجتمع وليست نصف المجتمع لأنها لا تحتاج إلى توعية فهي التي تقود التوعية والمشهد واضح أمام السفارات المصرية في الخارج وهي وراء كل بطل يجاهد في سبيل الوطن والنزول للإدلاء بأصواتهم لإثبات الرأي وعدم التقصير في حق النفس وحق الوطن وهذا نوع من أنواع الجهاد فكانت المرأة وراء كل جندي وضابط يحارب في سيناء من أبنائها ودورها أيضا في التوعية للحرص على مصر والمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأشاد الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، بحضور النائبة مايسة عطوة ونشاطها البارز والمتألق ومثال للمرأة المصرية ودورها في تقدم الوطن كنقابية على مستوى الجهورية ونائبة بالبرلمان في قائمة حب مصر على مستوى صعيد مصر وكذلك حضور الفنانة هند عاكف، التي أكدت على دور الفن وأعماله وتأثيرها على المواطن المصري ووعيه المجتمعي والانتماء، لأن الفن اسرع وسيلة اتصال مباشرة والفنان قدوة ومثل أعلى ودوره كبير جدا في المجتمع.

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